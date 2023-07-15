新竹市關埔地區居民苦苦盼望的「關埔空橋」，市府目前正辦理細部設計作業，力拚年底發包，然而市議員劉崇顯指出，市府提送今年度的園區回饋金執行計畫，用於補助空橋的經費為「0元」，質疑高虹安選舉前後說法不一。對此，市府表示，空橋今年已編1500萬元辦理發包，不會用到全部回饋金，因此先挹注校園及其他項目，強調每分經費花在刀口上。

劉崇顯指出，本周臨時會中，市府提送今年度的園區回饋金執行計畫，其中用於空橋經費的補助為「0元 」，他對此執行成果感到震驚，因高虹安去年選舉時針對「園區回饋金未用於空橋建設」大力抨擊，並說超過半數的補助都用於「公園相關建設」，造成空橋建設進度延宕。

劉崇顯說，細數今年高市長所提的園區回饋金執行計畫，同樣沒有任何空橋建設經費、超過半數補助用於公園建設，批評難道「去年提出質疑的高虹安委員，在打臉今年的高虹安市長嗎？」

他也提醒高市府，若想加速推動「2025年全區空橋完工」，要立即啟動跨慈雲路以外的其他座空橋規畫，才來得及納入明後年度的園區回饋金核銷程序。

對此，市府回應，針對關埔空橋的財源，市府日前已於市議會臨時會向議會清楚說明財源、執行進度，以及未來的規畫，今年已編1500萬元進行發包作業，因空橋以年底開工為目標，並不會用到全部的園區回饋金，因此先將回饋金挹注到校園等項目，讓每分經費都花在刀口上。

針對關埔空橋最新進度，市府說明，第一期規劃設計目前已完成基本設計及舉辦2次地方公聽會，正辦理細部設計作業，即將進行細部設計審查及後續上網招標，預計7月底提送預算書圖，8月預算書圖審查，後續簽辦發包並公開閱覽，接著上網招標，如招標順利，第1次開標最快約在10月底，力拚年底開工。

市府指出，關埔空橋建設第一期經費初估約1.5億元，按預算合理配置，市府今年度已編列1500萬元，可供辦理後續空橋工程發包作業，另也在6月正式提送第一期空橋建設計畫向科管局爭取中央專案補助，再有不足者，也可納入明年度預算經費檢討調整支應。

而在第二期建設計畫方面，市府表示，將同時鼓勵擴大民間參與公共建設、公私協力合作動能。近期已透過結合相關法令獎勵措施、都市土地開發利得回饋、都市更新及都市開發回饋捐建機制等，採多元方式自籌經費來源及推動後期空橋建設。

至於園區回饋金支用，市府說明，由於關埔空橋第一期建設以年底順利發包開工為目標，並不會用到全部園區回饋金4620萬元，因此回饋金先提供校園或其他改善項目使用，以利經費做最有效率運用。