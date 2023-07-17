雲林縣土庫鎮高鐵橋下便道，因路面破損凹陷影響行車安全。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣土庫鎮石廟里高鐵橋下便道路面，因長年使用路面凹陷，居民行車時容易引發交通事故，嚴重影響行車安全，17日雲林縣長張麗善率相關人員會勘，將改善約630公尺路面，由於此路段涉及鐵路禁限建範圍，須依「鐵路兩側禁建限建辦法」規定，因此以專案發包方式辦理，確保高鐵行車安全。

石廟里高鐵橋下便道連結雲158甲、雲97線，車輛往來頻繁，為維護民眾行車安全，土庫鎮長陳特凱向縣府反映協助修繕，17日張麗善率縣工務處長汪令堯，會同陳特凱等人現勘，決定由縣府自籌390萬元進行改善，預計今年9月動工、10月完工，施工期間將封路約50天。

張麗善表示，高鐵橋下便道修繕，須兼顧高鐵行車安全，因此採專案發包辦理，以「低強度、高流動」混凝土施作路基，再鋪AC路面，提供民眾最安全的交通道路。另外，崙內里雲101線及雲98線道路，已30餘年未修繕，路面龜裂破損，已籌措506萬元經費辦理改善工程。

汪令堯說，為維護高鐵行車安全，高鐵橋下便道限重10公噸以下車輛通行，路口設有警示牌提醒駕駛，但仍發現有大型車輛未依規定超重行駛，導致路面加速毀損，將請警方加強取締。

在地民眾提到，高鐵土庫段是地層下陷區，雖經相關單位進行地層下陷防治，下陷情況有所趨緩，但每年仍有約5公分的下陷量，若便道工程有問題，可能加速下陷速度，因此施工時須特別留意。