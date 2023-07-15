在高鐵左營站等車的男子正在餵食小麻雀。（黃子明攝）

麻雀在左營站飲水台喝水。（黃子明攝）

高鐵左營站大廳經常有麻雀飛入覓食。（黃子明攝）

一隻麻雀抬頭望著正在吃早餐的乘客。（黃子明攝）

只要看見有人吃東西，麻雀就會趨前等候食物，完全無懼過往人潮。（黃子明攝）

高鐵站內可能有食物的垃圾桶周圍經常有麻雀駐足覓食。（黃子明攝）

候車大廳座椅下的飲料罐吸引一隻麻雀前往探索。（黃子明攝）

覓食的麻雀穿梭在候車旅客腳縫間。（黃子明攝）

高鐵站內廣播架、燈架上遺留許多鳥類排遺物。（黃子明攝）

候車大廳無人的博愛座成了麻雀暫時停駐的地方。（黃子明攝）

高鐵候車大廳通風口經常有麻雀停靠吹冷氣。（黃子明攝）

高鐵站內到處可見麻雀。（黃子明攝）

一隻麻雀停駐高鐵站內時間看板上。（黃子明攝）

麻雀在高鐵站內寬廣的空間飛翔。（黃子明攝）

一隻麻雀覓食後跳到高鐵左營站出入口縱身飛出。（黃子明攝）

熙來攘往的高鐵站是許多旅人的起始或終點，如今也是麻雀大軍的補給站；位處半屏山、蓮池潭綠色廊帶與高鐵特區交界的高鐵左營站，候車大廳經常可聽見鳥叫聲，成群麻雀飛進車站覓食飲水，在炎炎夏日甚至盤據站內空調通風孔吹涼。

原本習慣在野外活動的麻雀，對於人類都會保持警戒距離，但進入高鐵左營站內覓食的麻雀，卻毫不怕人，或走跳或飛翔，穿梭在搭車人群中，經常在候車旅客腳下或座椅周邊打轉，可能殘留食物的垃圾桶也常有麻雀駐足，總之，只要見到有人飲食，麻雀就會站立一旁等待掉落的食物碎屑，還不時抬頭緊盯飲食者動態，反應就跟毛小孩看主人吃東西一樣，非常老練，模樣也很可愛；當然有不少旅客會餵食，從許多麻雀的動作看來，顯然已習慣被餵養，一名高鐵員工證實這些現象由來已久。

野生鳥類在野外覓食，可能面臨食物來源不穩定，以及來自自然環境中的各種威脅，但進入人造公共空間覓食，不僅有吃有喝，出入不受限制，人為干擾較少，讓小型鳥類逐漸習於此一人潮眾多的環境；小麻雀經由旅客進出的樓梯、手扶梯出入口進出車站，斑鳩等體型較大鳥類則少見進入站內，大多在車站外鋼構上休息，站內寬廣空間讓麻雀可不受拘束地飛翔，林立的燈柱與空調通風孔成為牠們棲息的安全處所，當然也帶來一些衛生問題，許多麻雀棲息的鐵架留不少鳥類排遺，無人使用的飲水台，麻雀也會趨前喝水，與旅客共享免費潔淨自來水。

麻雀進站後多在旅客候車座位區活動，因此與民眾互動機會多，尤其受小朋友歡迎，讓原本只有旅客吵雜聲或站務人員廣播聲的車站，增添鳥叫聲和孩童的歡笑聲，這些不請自來的飛羽食客意外成為旅行中的另類風景。