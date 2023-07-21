布拉格景點查理大橋。（陳祐誠攝）

旅客在陌生城市最困擾的問題之一，就是想上廁所時無法立刻找地方解決，捷克觀光局提醒旅客，歐洲的公共廁所大多是要使用者付費，以布拉格為例，上一次廁所約要10至20捷克克朗（約新台幣15至30元），但許多百貨公司和大型飯店不會收費，必要時可以借用。

捷克觀光局台灣市場顧問夏沛倫表示，各大景點、地鐵等公共廁所都是使用者付費，台灣旅客一時會很難適應，但這在歐洲是常態，且有人付費就代表有人管理，旅客不必擔心廁所內太髒亂或缺少衛生紙。

一般餐廳因為旅客已經花錢消費，不會再多收廁所使用費，但還是會遇到不同情況，例如旅客在星巴克消費後，收據上會印出廁所門上的密碼鎖，該密碼每天定時更新；麥當勞的廁所會有柵欄，付費上完廁所後會得到1張折扣券，讓旅客在該店消費。

夏沛倫說，如果旅客身上剛好缺錢，許多百貨公司、大型飯店的廁所不會對旅客收費，路過時可以借用一下。在捷克多數決大多數商店消費都可以使用信用卡付款，唯獨上廁所要現金投幣，因此旅客還是要換點小額零錢在身上，以備不時之需。