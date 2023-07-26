俗話說「職業不分貴賤」，和工人共用廁所有什麼不妥嗎？花蓮人氣甜點店近日收到客人的1星負評，指控業者放任工人使用客用廁所，不僅把塵土帶進來，還可能帶來病菌，痛批：「如果我們被病菌感染了，工人能承擔嗎？」對此，甜點店老闆火大開罵，一番超霸氣的言論，大獲網友好評。

《歪歪歪甜點》在臉書粉專分享Google商家評論的截圖，有客人來店後，給出1星負評，直說：「不懂為什麼要讓裝潢的工人和客人使用同一間廁所」，客人表示，當時廁所地板有些沙土，洗手台上還莫名擺了一個裝了水的寶特瓶，「工人鞋踩來踩去，身上的塵土看起來都有帶進廁所」。

這名客人說，雖然店家有維持廁所整潔，但他無法接受的是，「工人身上的病菌帶來帶去，客人跟工人有交集的地方就是廁所，這樣對客人很不友善，如果我們被病菌感染了，工人能承擔嗎？」呼籲店家直接禁止工人進入店內，藉此杜絕所有染病的風險。

「你不要出門，就是杜絕一切風險最好的示範！」甜點店的老闆發文表示，店內的木椅、桌面、牆面、吧檯，全都是工人手工製作，還說：「我告訴你一件更可怕的事」，中午用餐時間，他會邀請工人到店內邊吹冷氣邊吃飯，而工人吃完的便當盒都會自己收好、帶走，離去時還會將椅子擺正，桌面擦拭乾淨，「如此素質之高，水準之好，為什麼不能跟我們使用同一間廁所？」

老闆說，廁所裡面的沙土，是工人們進門前盡力蹭地撥去泥沙的成果；寶特瓶則是工人特地準備，若上廁所不慎沒有瞄準，可以用清水整理環境，甚至工人下班離開前，還會自動用水沖刷整片廁所地板，老闆反問給1星負評的客人，「這種素質你有嗎？」

文末，老闆提到，暑假可說是甜點店的黃金檔期，而這幾天更是工班師傅施工最多的日子，為了避免再遇上奧客，決定連續店休4天，就算少賺一點錢，也不要讓工人們遭逢歧視的目光，老闆直說：「我們現在都以有工人朋友為榮」。

貼文一出，引發熱烈討論，網友紛紛留言，「好歧視喔，我翻修公寓的時候還留一間不翻修的廁所給師傅們用耶」、「他不知道現在技術好的師傅薪資有多高，我們這些建商還要拜託人家來咧」、「總有一些自以為高尚卻低級的人」、「真的不要出門危害人」。而老闆也在留言區補充，「一開始客人口頭跟店員說，我們還愣住沒反應，沒想到…他是認真的」。