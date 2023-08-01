台積電日前在法說會上表示，美國亞利桑那州廠目前遭遇一些挑戰，因熟練裝機人才不足，4奈米製程量產時間，將由2024年底延後至2025年。但亞利桑那州最大工會之一的領袖則反駁，批評這只是台積電想要引進低薪勞工的藉口。

亞利桑那建築貿易協會會長Aaron Butler日前投書《鳳凰城商業報》(Phoenix Business Journal)，直指亞利桑那州的工人先前已有為英特爾晶片廠裝機的數十年經驗，批評台積電將延後投產的問題歸咎於美國工人，既不準確，又冒犯美國工人。

Aaron Butler說，他作為亞利桑那建築貿易協會的會長，代表了超過1萬5000名的建築工會勞工，他強調，亞利桑那州其中數千名工人，已為英特爾建廠超過40年，技術及經驗足以應付台積電需求，而且台積電無法明確說明，亞利桑那州工人究竟缺乏什麼技能或特定訓練，所以需要台灣工人指導。

Aaron Butler認為，雖然台積電聲稱這些台灣臨時工不會取代美國工人的工作，但承包商和工人可能面臨被解僱的命運。他續指，台積電的聲明只剩下一個替代結論，即該公司將其建設延誤歸咎於美國工人，並以此為藉口，引進他們可以支付更少工資的外國工人。

《日經新聞》先前報導，台積電和其供應商計劃從台灣增派數百名至500名工人到美國廠，也凸顯台積電海外擴張面臨的挑戰。