受訪者中有3分之2悲觀認為，最晚到了明年年底，這個全球最大的經濟體有機會出現衰退情況。甚至有少數兩成的受訪者覺得，2023年就會看到。不過，聯準會似乎不認為美國會發生衰退。

另外，這些投資人認為，聯準會在過去16個月以近乎暴力式的方式，將利率大幅提升5.25%，故美國經濟不太會有真正的韌性。上個月，聯準會又把美國聯邦利率調升至20多年來新高，主席鮑爾也表示不排除未來再度升息。

此調查發現，市場預估聯準會將在2024年開始降息，且不只一次，因為美國經濟將孱弱不堪。美股勢必受到拖累下，美債就顯露投資價值，上周殖利率一度欲測試去年10月的高點。

因投資人押注聯準會會在2024年降息，故美國長天期公債價格看俏，雖然短天期的殖利率已上升至少1.5%。受訪者中，有近6成認為現在是買入超過7年期美債商品的好時機。不過，這是在惠譽1日調降美國政府評等之前的看法。

美國股市從2023年迄今表現相當亮眼，藉由人工智慧AI題材推升，那斯達克100指數上半年的半年線創史上最優。此外，標普500指數目前本益比約為20倍，調研單位Yardeni Research統計，標普500的20年平均本益比，則接近16倍。

近半47%受訪者認為，現在的美股是非理性繁榮（Irrational Exuberance）所推升的泡沫化。所謂非理性繁榮，指的是資產價格上漲已脫離基本面，這是聯準會前主席葛林斯潘，在1996年美國網路泡沫時期曾講過的論述。

有25%接受採訪的人表示，美國股市正處於熊市階段的反彈中。至於有28%則認為現在是牛市。

超過3分之2的受訪者指出，標普500指數還是深陷獲利衰退的泥濘當中，且這種衰退恐將持續更長時間，表示此次調查所引發的悲觀氛圍占有主導地位。

對於創2021年以來最低，目前在4.1%的美國核心通膨指數，近7成5受訪民眾認為，未來12個月內都會在3%以上。彭博社指出，多數人預估，美國經濟將會大幅衰退，為了拯救經濟，即使通膨還是位居高檔，聯準會將改採寬鬆政策，故美股前景堪慮。