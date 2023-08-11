台股本周的周K連2黑，依然失守「萬七」，張錫認為，台股目前是正常回檔，因為今年基本面沒有那麼強，今年漲得也不小，但是AI發展對台廠是利多，因為台灣顯然都吃的到，今年只是第一年，未來會看到大幅的成長。今年的AI股是「先炒一夢」，已經墊高指數位階、拉高AI股的本益比，未來會再慢慢走升。

此外，張錫指出，聯準會升息已經接近尾聲，對明年的資金面也會越來越好，明年有降息的機率，這對資本市場的資金面也是正面激勵。

據統計，全台每四人就有一人投資ETF，而人氣指標國泰永續高股息(00878)即將除息，還沒「上車」的投資人，還來得及跟上這股投資熱潮。張錫今天出席「榮耀20 ETF啟動財富博覽會」活動時表示，ETF這20年對台灣市場造成五大深遠影響，包括:一、境內基金超越了境外基金的規模，為台灣資產管理帶來更多的投資人數。二、利用指數化投資的解決方案進行海外投資，台灣市場更有資源培育更多優秀的國際人才。三、台灣債券ETF成為亞洲交易時區中，產品線最完整、規模最大的債券ETF市場，讓投資人的資產配置及退休規劃更加完善。四、建構完整的ETF生態系，台灣ETF規模成長，帶動證券商、期貨商、流動量提供者、權證、法人、外資、散戶等業務的發展，甚至台灣也有了本國的指數提供商「台灣指數公司」，讓台灣成為近兩年亞洲成長最快速的ETF市場之一；五、是普惠金融的實現，ETF交易方便且成本較低，適合初入社會的新鮮人定期定額累積投資收益，真正實現理財目標。