羅森伯格：維護和平與穩定是美國兩岸政策的長期核心原則。特使團提供

副總統賴清德美西時間16日晚間在舊金山舉行僑宴，美國在台協會(AIT)主席羅森伯格出席致詞時表示，台灣是美國維護全球和平與穩定努力的重要夥伴，包括在台灣海峽，維護和平與穩定是美國兩岸政策的長期核心原則，幫助台灣提升自衛能力的承諾堅若磐石，正如美台友誼堅定不移。

賴清德以特使身分率團結束巴拉圭新任總統貝尼亞就職典禮後，回程過境舊金山，並舉行僑宴，羅森伯格親自接機，也出席僑宴並致詞。

羅森伯格指出，台僑在社區中的貢獻有助於促進美台夥伴關係，並奠基於台灣關係法、美中三聯合公報及六項保證，她擔任AIT主席5個月中，親身體驗了這種夥伴關係的擴大及深化，特別是在經濟、貿易和教育領域。

羅森伯格說，台美在6月簽署了21世紀貿易倡議首批協定，為雙方投資、貿易及經濟合作鋪路，目前正進行第二階段談判。另外，雙方在高科技發展與投資方面的合作也雙向增長，包括美國的晶片與科學法對台灣企業更具吸引力，許多美國科技公司也大幅增加在台灣的投資。

她表示，應對全球挑戰時，台灣必須有機會分享其在氣候和傳染病預防等領域的專業知識，期待台灣有意義地參與將在舊金山舉行的亞太經濟合作會議(APEC)高階會議及領袖峰會。

美國前國土安全部長納波里塔諾（Janet Napolitano）致詞時則對賴清德表示，「感謝你能來，我感到非常驕傲」。

這場僑宴席開64桌，約700人出席，美方還在會場加強戒備。