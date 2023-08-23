颱風活躍期要來了，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，下周西太平洋將進入今年颱風季的下半場，最新歐洲模擬顯示，出現兩個颱風可能形成的熱點，其中一個極可能就是台灣東南方的熱帶低壓，且距離台灣很近，一旦發展並靠過來，準備時間會相當短。

台灣颱風論壇在臉書發文，好好把握這周的典型夏日天氣，因為中長期預報顯示，下周開始西太平洋將進入今年颱風季的下半場。最新的歐洲模式系集圖顯示，模式「又再次開始報出很多路線」，代表又要進入新的颱風活躍期。

最新的歐洲模式系集圖顯示，模式出現很多路線」，代表進入新的颱風活躍期。(翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急FB)

台灣颱風論壇表示，現在可以先關注的是颱風可能生成的熱點1，極可能就是現在台灣東南方的熱帶低壓91W，因為它距離台灣真的很近，一旦發展又靠過來，準備時間會相當短，可以先觀察這個已有雛形的熱帶低壓。至於熱點2，也就是菲律賓東方遠海，可以下星期中以後再認真看待。

氣象局也指出，下周南海至菲律賓東方海面轉為低壓帶，營造較有利熱帶系統發展的環境，屆時是否有熱帶系統形成，將持續觀察。