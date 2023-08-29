蘇拉颱風來襲，農業部茶改場與農改場齊籲農友注意防範，圖為茶園排水溝清理。（茶改場提供／蔡明亘桃園傳真）

颱風「蘇拉」接近台灣，後續還有颱風「海葵」緊接而來，農業部茶及飲料作物改良場與桃園區農業改良場今日呼籲農友，應密切注意颱風動態，嚴防大雨，做好作物防災措施，另颱風大雨過後田間溼滑且斷枝雜物多，復原時需注意安全。

茶改場長蘇宗振指出，茶芽或枝條受強風侵襲，輕者造成茶葉芽點受損，芽葉破碎、折斷、枯焦，重者成葉、枝條破碎折斷。幼木期茶園或台刈深剪的茶樹，受傷害更嚴重，往往造成枝條大量折損或整枝倒伏現象，以至枯死等，使茶農遭受重大損失。

此外，颱風來襲時往往帶來豐沛雨量，會造成坡地茶園表土沖蝕流失及階段崩塌，農路作業道塌陷，排水系統受阻導致茶園積水，根系裸露，農場設施受破壞等，嚴重者枯死缺株，造成莫大之傷害，因此颱風來臨前請盡速做好各項作物防颱工作。

蘇宗振說明，處於秋茶採收期的茶樹，茶園四周排水溝、山邊溝應清理乾淨，確保安全排水，避免造成茶園沖蝕，雜草應適度保留，避免土壤裸露造成沖蝕，蓄水槽應綑綁固定，貯水五至八分滿，避免強風吹襲變形或傾倒，新植茶苗或台刈留養枝條修剪至離地約30至45公分，避免枝條過長受風吹拂過度搖晃成環狀剝皮導致死亡。

咖啡園區斜坡留草防止土壤流失，整理排水溝以利排水，覆蓋或雜草適度保留，避免淨耕，造成土壤裸露沖蝕，迎風方向設防風籬，幼樹易倒伏應立支柱固定，防止折枝，枝條不宜過密，宜稍加修剪減輕風吹搖動傷及根系或倒伏。

種植油茶應巡視田區，注意排水系統有無淤積，颱風來臨前立支架，預防倒伏。杭菊請以植栽網固定枝條，預防枝條或植株斷裂，造成枯萎死亡，中耕培土，提高畦面，防止根部過度浸水，畦溝加強排水，預防田區澇害引發萎凋病。

颱風後，注意田區有無積水，盡速疏通水路，剪除折損枝條，清除枯枝落葉，枯死的植株應拔除，園區可適當施用殺菌劑防止病害，適當施肥促進生長。

農改場表示，甘藷正值塊根形成期至成熟期，颱風來襲前應疏通排水，若為塊根成熟期，提早採收避免水傷腐爛，颱風後應盡速排除積水避免塊根裂開或腐爛，留意白絹病及基腐病，加強病蟲害防治；大豆正值營養生長期及開花期，高粱、硬質玉米為輪生初期，須注意豪雨警報，地勢較低處應保持田區內畦溝、田區外排水溝暢通。仙草為莖葉生長期，生育期雖耐濕但不耐浸水，注意排水道順暢；山藥正值塊莖肥大期，也應確保排水順暢。

文旦正值中果期，應促進排水維持土壤透氣性，果園周圍加強防風設施，並補強幼株或新植株的支柱，成株宜將枝條誘引固定，減少搖晃傷害根部或倒伏；甜柿為果實生長中期，應確保排水口暢通，颱風過後盡速修剪受損枝條，若葉片受損嚴重則酌量剪除柿果。

種植西瓜、香瓜、洋香瓜等瓜果類，正值大果期至採收期，應疏濬田區排灌水設施，避免果實水傷，已達商品價值的瓜果產品，應盡速採收並放在通風良好處減少損失；綠竹正值採收期，檢視排水暢通，竹欉基部增厚土層，預防土壤流失，颱風過後即時培土、加強枝條固定或用覆蓋資材保護，防植株受風搖晃及倒伏；芋正值球莖肥大期，修剪部分大的及老的葉片，以防強風吹破及植株倒伏。

設施葉菜應檢視生產設施，注意結構安全，如有破損應及早維修，疏濬田區排水。此外也呼籲農友，仍需遵守施藥後安全採收期規定，確保農作物安全，並於雨後注意清園、排除積水，同時加強病蟲害防治及肥培管理措施，確保農作物產量與品質。

室外栽培的盆花及草花等，應移入設施內或加強覆蓋保護，休閒農場也應注意強固廣告招牌與室外遊憩等設施，注意疏通排水，位處山區的休閒農場應注意水土保持防範，維護遊客安全並減少損失。

農改場提到，後續若有災情發生，請農民主動向當地公所通報，並請地方政府依農業天然災害查報作業規定辦理，除基層公所對災後需即時採收及復耕的受災田區作物，勘查及拍照取證工作外，農民也可自行拍攝災損照片。如經農業部公告辦理救助，應於公告受理申請救助期間，併同申請文件送公所備查，作災損認定佐證資料，兼顧受災農民及時復耕及申請天然災害救助權益。