香蕉受損。(屏縣府提供)

檸檬受損。(屏縣府提供)

颱風海葵遠離，此次重創屏北地區作物，屏東縣長周春米下午偕同農糧署及農改場前往九如、里港及高樹等鄉勘查蜜棗、茄子、檸檬、香蕉等農作物災損狀況，並請各公所加速農作物受損面積勘查並於系統速報，縣府統計後會盡速辦理災情確認作業。

周春米表示，農作受損不是颱風發生當下的一、二天，還有後續延遲性的損害，今年七月杜蘇芮颱風，加上蘇拉颱風、海葵颱風接連侵台，屏東長達一個半月遭遇風雨後突然陽光曝曬又遭水傷，忽冷忽熱對作物最為損害，縣府將盡快統計災損，請求農業部列入天災全品項現金救助及低利貸款，減輕農民經濟負擔。

她也呼籲受災農民，為加速農損救助時程，請多多利用農委會研發「農產業天然災害現地照相APP」註冊後，拍攝作物受災照片上傳，以利彙整提報農業部辦理作物現金救助及低利貸款，協助受損農產業迅速復耕。

屏縣府農業處長鄭永裕表示，依農業天然災害救助辦法，相關災損統計將於天然災害發生後7日內提報，為確保災損統計更加準確，縣府已連絡公所人員加強巡查外，倘位於偏遠地區信號較弱或較不熟悉手機操作的農民，亦可於田區先行拍照後註明日期，於上班時間通報各公所農業單位，以利公所現勘統計農損。