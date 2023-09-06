史上最貴鰲龍蝦堡掀熱潮，屏東海生館自製一組梗圖「龍蝦沒有鰲」笑翻網友。（屏東海生館提供／謝佳潾屏東傳真）

史上最貴鰲龍蝦堡掀熱潮，屏東海生館自製一組梗圖「龍蝦沒有鰲」笑翻網友。（屏東海生館提供／謝佳潾屏東傳真）

知名連鎖速食店上月推出史上最貴鰲龍蝦堡後，掀起全台熱潮，屏東海生館搭上順風車自製梗圖、替民眾科普海洋知識，藉由「螯蝦有螯」、「龍蝦沒有螯」、「礁螯蝦其實不驕傲」等簡易文字搭配照片，讓人一眼長知識，當中提醒民眾不要搞錯「清潔蝦」及「清潔人員（飼育員）」的梗圖更是讓網友笑翻。

屏東海生館指出，近日「鰲龍蝦堡」掀起熱議，但其實民眾時常搞混龍蝦與鰲蝦，因此想藉此替民眾科普一下海洋小知識，為此，特別自製逗趣梗圖在臉書粉絲專頁「屏東國立海洋生物博物館」介紹各種蝦類。

貼文中，可以見到「螯蝦有螯」、「龍蝦沒有螯」、「礁螯蝦其實不驕傲」等簡易文字搭配照片的梗圖，讓人一眼長知識，不少網友表示，「最近常在廣告看到牠」、「我只看到一堆漢堡」，甚至還有網友表示，根本是螯龍蝦堡的食材介紹。

當中，因日前有網友於知名臉書社團貼出正潛入清潔蝦展示缸中清潔的飼育人員照片，並逗趣表示，「這是真清潔蝦」，意外引起眾網友熱烈討論，所以海生館此次自製的梗圖中，也特別介紹清潔蝦及飼育員，表示清潔蝦不是人、清潔人員不是蝦，成功引發許多網友笑翻，留言附和表示「好大的清潔蝦」。

海生館表示，館內飼育的龍蝦主要是錦繡龍蝦，也就是俗稱的七彩龍蝦，牠們的體表色彩斑斕，具有粗硬的觸角，多半棲息於岩礁或珊瑚礁中，因此平常遊客經過龍蝦缸前常會看到牠們藏在模擬真實生態環境的礁穴之中。

礁螯蝦則是全身為鮮豔的紅色，是較少見的海螯蝦，最具特色的就是具有一對粗壯的螯足，多半棲息在較深的礁穴區，平常不易看到。