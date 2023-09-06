屏東公益伴手禮瞄準中秋送禮商機，促銷「慢半拍的好心意」。(林和生攝)

一年一度中秋節前夕，屏東縣內不少身障團體經營庇護工廠正加緊趕工，包裝包括月餅、鳳梨酥及手工皂禮盒，不僅培訓身障者一技之長，更渴望未來能藉此與社會接軌，屏東縣政府為此協助行銷，縣長周春米更加碼訂購500盒禮盒，並號召企業與個人一起響應公益，為這群慢飛天使加油打氣。

周春米特地與身障青年一起DIY做月餅，讓社會大眾了解平時他們的工作日常，周春米表示，身障機構社團平日規畫符合身障青年的活動課程與作息，藉由老師指導過程，一步一腳印地完成每個步驟，看似簡單的秤餡料、切皂塊等動作，需比一般人花好幾倍時間學習，反覆不停練習，為的就是要「學會」。

現場各項產品都是由身心障礙青年自己努力製作，期盼大家能將愛心化為實際行動，表達對身心障礙者的支持。

周春米指出，疫情退散、萬物復甦，感謝身障機構努力與堅持，讓比較辛苦的身障朋友有所依靠，屏縣府今年除了幫忙印製產品DM及製作宣傳影片外，也率先訂購500盒中秋伴手禮，就是要以實際行動支持，呼籲社會大眾購買身障者用心做的伴手禮，將它送給最摯愛的親友，同時也是支持身障者自立發展。

屏東中秋愛心伴手禮促銷活動身障團體共有7個單位參加，為社團法人自閉症協會、社團法人屏東縣啟智協進會、財團法人屏東基督教勝利之家、財團法人屏東縣私立基督教伯大尼之家、琪拉烘焙坊、社團法人向陽啟能協會、財團法人伊甸社會福利基金會橘屋工坊。

這7個單位由身心障礙者共同製造完成的中秋愛心伴手禮有：綠豆椪、鳳梨酥、廣式月餅及手工香皂、花草茶等應景禮盒，伴著細膩愛心的中秋禮盒及純手工食品。