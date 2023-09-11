受惠暑假、父親節與七夕節慶帶動，日式燒肉龍頭連乾杯(1269)8月營收達4.54億元，創8月及1月至8月份營收同期新高，為今年二度改寫單月次高紀錄表現。展望後市，迎接中秋檔期及3間分店正式開幕，業績有望續強。

展望9月，迎接燒肉業態最大檔期，乾杯集團中秋禮盒行銷活動不斷，並加碼推出新款組合，旗下四大燒肉品牌「乾杯燒肉居酒屋」、「老乾杯」、「KANPAI CLASSIC」、「和牛47」推出各式中秋套餐並加開營業時段，力爭更多來客，中秋節訂位已達6成滿；「老乾杯漢神百貨店」與現正試營運的「老乾杯板橋大遠百店」與「黑毛屋板橋大遠百店」皆將於中秋節當日(9／29)正式開幕。

乾杯今日公布8月自結合併營收4.54億元，月增5.89％，年增11.40％，創同期新高。其中，台灣事業營收3.25億元，月增6.19％、年增16.14％；中國大陸事業營收達1.28億元，月增5.12％、年增1％。累計前8月合併營收3248億元，年增38.46％。

乾杯集團表示，8月營收成長歸因為疫後餐飲市場復甦，帶動台灣事業暑期、父親節來客表現暢旺，既存店表現相較去年同期業績成長一成，加上老乾杯推出新菜吸客及「乾杯超市」中秋禮盒超早鳥優惠刺激訂購，繳出破千盒佳績，共同拉抬業績成長；中國大陸事業疫後經濟疲軟影響，維持同期營收水準。