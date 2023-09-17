素有「最強地級市」之稱的蘇州，近日傳出正式晉升大陸特大城市行列。蘇州市政府新聞辦官方微博「蘇州發佈」15日發文，近期大陸國家統計局對全大陸城鄉（含開發區）分類代碼進行更新，讓在蘇州城區統計範圍的蘇州工業園區，下轄社區的城鄉代碼改為主城區。調整後即便以2020年七普的常住人口數據來算，蘇州城區常住人口已達到512.51萬人，進入特大城市規模。

根據大陸《2020中國人口普查分縣數據》公佈的各城市城區人口數據，大陸共有106個大城市，包括7個超大城市、14個特大城市、14個Ⅰ型大城市以及71個Ⅱ型大城市。

其中7個超大城市分別是上海、北京、深圳、重慶、廣州、成都、天津；14個特大城市分別是武漢、東莞、西安、杭州、佛山、南京、瀋陽、青島、濟南、長沙、哈爾濱、鄭州、昆明、大連。此次蘇州躋身特大城市行列後，也讓超大特大城市擴增至22城。

大陸城市的城區常住人口是衡量城市規模的標準。據2014年11月大陸國務院發佈的《關於調整城市規模劃分標準的通知》，以城區常住人口為統計標準，將城市劃分為5類7檔。當城區常住人口500萬以上、1000萬以下的城市列為特大城市；城區常住人口1000萬以上的城市為超大城市。

據第一財經引述廈門大學經濟學系副教授丁長發分析，蘇州受益上海的溢出效應明顯，強大的科教資源和現代服務業助推蘇州轉型升級，高新產業發展吸引大量的中高端人才在蘇州落戶置業，進而帶動人口較快增長。

當蘇州躋身特大城市行列後，長三角的超大特大城市增至4個，分別是超大城市上海和3個特大城市杭州、南京、蘇州。而下一波同處長三角的合肥也有望躋身到特大城市行列。