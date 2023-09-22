澎湃新聞報導，大陸文化和旅遊部22日上午召開例行新聞發布會指出，今年暑期大陸國內旅遊人數18.39億人次，實現旅遊收入1.21兆元（人民幣，下同，約合新台幣5.324兆元）。暑期大陸全國演出市場的演出場次11萬，同比增長301％；演出票房收入102億元，同比增長792％；觀演人數3256萬人次，同比增長806％。

文化和旅遊部產業發展司副司長馬力表示，暑期旅遊持續火熱，長線遊、親子遊、避暑遊等成為暑期旅遊的熱門選擇。文博看展、旅遊演藝、國風國潮成為旅遊新風尚。演藝進入旅遊景區、歷史街區、商業綜合體、郵輪大巴，輕型化、沉浸式、互動型的演藝內容和演出個性化、業態多樣化的「演藝新空間」受到年輕觀眾的追捧。

大陸文旅部門還在舉辦了大陸全國暑期文化和旅遊消費促進活動3萬場次，發放消費券等消費補貼超11億元，中國銀聯和有關金融機構發放消費補貼超3.5億元，帶動消費超800億元。