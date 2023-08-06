台北大倉久和大飯店甫於3日喜慶開幕11周年，首波活動自7月便開始暖身，攜手與日本知名百年鑄造品牌「能作NOUSAKU」打造「錫之饗宴」特別企畫，並於山里日本料理餐廳規畫「山里錫禮」展覽，8月19、20日分別推出和(果)子手作與清酒品嚐的互動體驗活動。

台北大倉久和大飯店即日起至9月底推出11周年祭住房專案，可暢享日系御三家一泊一食尊寵，並特別推出「久和會員」制度，透過app下載就能免費加入，於飯店消費就能累積點數，1元等於1點，未來將不定期推出各式優惠，並將加入點數兌換，提供全方位禮遇。

此外，台北大倉久和館內歐風館自助餐廳、桃花林中華料理與山里日本料理餐廳，亦同步推出限時周年慶優惠，即日起至15日消費滿3000元可獲得3張1000元折價券，歐風館自助餐廳至8月底加碼推出「FUN暑假限定」優惠，可享午餐、下午茶、晚餐8折優惠。

台北萬豪酒店將於9月28日迎接開業8周年，酒店對此自8月8日至9月7日推出「歡慶八周年．無限豪FUN」滿額抽獎活動，凡於館內6間餐廳或中城廣場指定餐廳內單筆消費滿1000元，即可獲得抽獎券乙張，滿2000元可獲得2張，以此類推。

「歡慶八周年．無限豪FUN」滿額抽獎活動提供24個大獎，周周抽出幸運兒，獎項包括蘋果iPhone 14 128G、50吋液晶電視、萬元餐飲抵用券、Mark's Teppanyaki平日午間雙人海陸套餐等多項超值好禮，獎項總價值超過27萬元，消費越多中獎機會越高。

台北萬豪酒店常務董事劉恒昌表示，在迎接開幕8周年之際，台北萬豪酒店秉持初衷，致力推動各式引領業界的精采活動，今年將迎來疫後首次的米其林客座，邀請連16年獲得東京米其林三星榮譽的日本名廚神田裕行蒞臨，為顧客獻上非凡美食饗宴。

展望後市，劉恒昌表示，台北萬豪酒店將持續與國際頂尖星級主廚攜手合作，透過交流激盪餐飲新火花，同時結合卓越會展飯店優勢，持續以非凡的服務體驗，精心款待每位蒞臨台北萬豪酒店的貴賓。

將於8月23日迎接開幕2周年的台北JR東日本大飯店，即日起至9月底推出「繽紛．多彩」住房專案，入住行政樓層房型可享行政酒廊及Happy Hour禮遇，客房內附贈「日本鐵道聯名清酒」180ml兩瓶及日本和紙杯墊、12入的台灣香草鳳梨酥禮盒乙份。

台北JR東日本大飯店以日本東北秋田、青森及宮城的三大祭典為元素，於1樓大廳以「秋田竿燈祭」、「青森睡魔祭」與B1的HAYASE日本料理「仙台七夕祭」進行布置。位於B1的Brilliant鉑麗安全日餐廳，除帶來綠竹筍豐富料理，亦特別推出滿千送300元活動。