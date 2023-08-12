為提升民眾消防安全意識，台北市政府消防局自2010年起針對未有火警自動警報設備、五樓以下的住宅場所，以戶為單位免費補助發放住宅用火警警報器，截至今年3月底，北市的安裝率已經超過98％。不過最一開始安裝住警器的2成家戶，恐怕將面臨「住警器沒電」的情況。對此消防局則提醒民眾，可定期擦拭清潔住警器並按壓測試按鈕，以確保住警器正常運作，當電池已屆年限而失效時，應自行購買電池更換或整組更換。

根據審計部日前公布的審計報告中指出，台北市消防局從2010年起推廣安裝住警器迄今約13年，住警器安裝率達98.34％，不過其中住警器配置電池已逾使用年限有近7萬戶，約佔整體15.89％，未來恐將面臨火災發生時也不會被通知，住警器將形同虛設。審計報告中也提醒北市消防局，應加強宣導民眾定期檢測及落實後續維護工作，並提升預警減少住宅火災傷亡事件之發生。

對此消防局則表示，為提升民眾消防安全意識，強化住家安全，消防法第6條第5項規定略以，未設有火警自動警報設備住宅場所之管理權人，應設置住宅用火災警報器並維護之；而為積極推廣住警器安裝，特針對未有火警自動警報設備住宅場所，以一戶補助發放一顆住警器方式，藉以宣導民眾能具有「保護自我財產」之觀念自行安裝住警器。

消防局強調，自2010年起推廣安裝住警器迄今約13年，經統計截至2023年3月底止，台北市應設置住警器之住宅戶數482809戶，累計已設置474801戶，安裝率約98.34％。

至於針對審計報告提醒近2成住警器快沒電一事，消防局說，在補助安裝時都有同時提醒民眾，可定期擦拭清潔住警器並按壓測試按鈕，以確保住警器正常運作，當電池已屆年限而失效時，應自行購買電池更換或整組更換。