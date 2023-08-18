福特六和在台導入首輛純電車款Ford Mustang Mach-E，憑藉Mustang家族性能DNA，結合數位座艙科技、Level 2智駕輔助系統以及電池能源技術，創造熱烈關注，今年度300台配額已全數被預訂。其中，性能GT車型訂單占比超過七成。為回應市場熱烈需求，福特六和亦成功爭取到150台額外配額，可於明年交付，滿足Ford Mustang Mach-E車迷。

福特六和表示，Ford Mustang Mach-E提供有Select（後輪驅動／72kWh標準續航電池）、Premium（eAWD全時四輪驅動／91kWh增程版續航電池）以及性能GT（eAWD全時四輪驅動／91kWh增程版續航電池）等3種不同車型。當中性能GT車型，受惠於高效電動馬達及單一固定齒輪比變速箱設定，最大輸出達592hp／87.7kgm，具備0-100km／h加速3.8秒的超跑級身手。

同時，Ford Mustang Mach-E全車系標配有動態行車切換系統（內建輕聲、樂趣、無拘三種模式），GT車型另獨立配備主動式電磁阻尼系統（MagneRide Damping System），可以每秒1000次的頻率即刻調整四輪避震器阻尼係數，確保車輛在面對不同道路狀況，皆能夠維持最佳化動態穩定性及循跡性。而在充電效能表現上，Ford Mustang Mach-E全車系同步支援150kW CCS2直流快充規格，可於約33分鐘（Select車型）及45分鐘（Premium／GT車型）完成10至80％快速充電，日常亦可搭配交流慢充符合車主生活用車所需，為每一位車主帶來恣意無虞的電車旅途。