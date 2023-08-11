「日本經濟新聞」今天報導，為了刺激國內電動車用蓄電池及半導體生產，日本政府經濟產業省計劃於明年4月起推出減稅措施。

路透社報導，這項措施與美國、歐洲聯盟推動的產業政策類似，目標在鼓勵企業把生產基地從中國轉移回本國，同時也促進國家能源轉型。

日經提到，經濟產業省將在2024財政年度稅法修訂中提議，在日本國內生產與強化經濟安全保障及減碳相關的戰略重要製品的企業，可獲得減稅。

報導指出，這項規劃中的減稅措施類似美國的「降低通膨法案」（Inflation Reduction Act），將依據電池和晶片產量來減輕公司稅。經濟產業省將於年底前擬出適用項目等具體細節。

日本執政聯盟會於12月在政治上就草案達成共識、設定整體路線，並於隔年春天修訂稅制。

為確保戰略製品的供應鏈，對於台積電和美光科技公司（Micron Technology Inc.）等在日本設廠的半導體企業，日本也給予數十億美元補貼，並已頒布「經濟安全保障推進法」。（譯者：戴雅真/核稿：曾依璇）1120811