52歲馬國賢4月宣布與小16歲韓國籍女友結婚，今（15日）再傳好消息，分享兒子「小太陽」提早出生的喜訊。他興奮在臉書寫道：「你終於願意出來照耀爸爸媽媽了」。

心疼老婆的他，透露老婆從羊水破到出生，中間經歷近23小時陣痛，「看著你媽媽在每次的宮縮，一次次的嘗試、用力，我就只能幫忙倒數，心中滿是不捨，不知道你到底想什麼時候出來，也害怕你媽媽努力這麼久還要吃全餐」，好在，小太陽在8月15日凌晨出生。

苦等多時的馬國賢也說，「連續兩晚沒睡比我連拍三天三夜的戲還煎熬，夫人更是虛脫到不行，全天下的媽媽們真的是不容易，接下來負擔更重但也甜蜜」。

馬國賢經紀人表示，經過23小時陣痛等待，馬國賢老婆進產房20分鐘即順利產下3300公克健康男娃，馬國賢表示會將兒子的小名取為「小太陽」，是希望他能帶來溫暖，照耀全家人。馬國賢陪著老婆進產房，全程記錄老婆的生產過程，見到老婆堅持了整整一天，產後虛脫模樣，忍不住抱著老婆，直說辛苦了。