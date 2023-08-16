台中市農業局18日將在豐原陽明大樓舉行「農產鍋烤上菜SHOW」，重磅邀請到料理界網紅及餐飲老師進行交流，24區農漁會也將共襄盛舉。農業局16日表示，活動將聚焦台中在地風土農產資源，歡迎大家來一睹神祕人物上菜，為美食愛好者們帶來一場驚喜、味蕾的奇妙之旅。

農業局指出，「農產鍋烤上菜SHOW」當天將邀集24區農漁會一同參與，集結各農漁會家政班動員百人，將聚焦台中在地的風土農產資源，各區農會家政班和田媽媽將攜手參與，把台中各區的農村美食呈現於大家面前。

活動也重磅邀請到料理界網紅，她是台灣婆婆媽媽、煮婦煮夫們耳熟能詳的料理達人，樂於與眾人分享手作美食的樂趣，打造親切、易懂、好操作的料理風格，讓做菜更貼近現代人忙碌的生活步調。

另2位大學餐飲管理系教授也到場進行交流，一位是灌注多年心血自學素食料理，曾於素食料理競賽榮獲金牌，創造蔬食新食尚的老師；另位是曾任各大飯店西餐主廚、總統府總統-國宴製作、總統府宴請賓客茶會-主廚及日本天皇酒會主廚等經驗老師，歡迎大家一睹神祕人物上菜。

農業局強調，市府推出一系列「慶典經濟」，從經典賽、鍋烤節、爵士音樂節、購物節、搖滾台中、國慶焰火，再到新社花海等大型活動，該局依照活動屬性、當季在地風土農特產，規劃並響應系列活動，從城市形象、在地風土農特產、生活方式等，透過各種連結，讓大家看到台中市農特產及純樸農民。