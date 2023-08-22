Hit the gap and get low 💨



Another 2-run double adds to the score #LLWS pic.twitter.com/bYh9hW8ALz — Little League (@LittleLeague) August 21, 2023

桃園龜山國小少棒隊今天在威廉波特氣勢如虹，提前4局10比0大勝日本，繼首戰再次合力無安打比賽。這也是日本獨立設區16年來，台灣首度在這項賽事擊敗日本區代表隊。

龜山少棒隊此役再度派出陣中王牌投手范宸竣先發。他延續首戰面對加拿大區代表隊與隊友合力完全比賽的精湛表現，主投3局送出6次三振、1次四壞，未被擊出安打。中繼的邱則瑋4局上送出2次三振，讓對手三上三下。

由於提前結束比賽，兩人合力無安打比賽，為1973年以來台灣首度連續場次締造這項紀錄。

根據美國轉播單位ESPN，12歲的范宸竣此役直球最快催到82英里（約132公里），換算美國職棒大聯盟球速達107英里（約172公里）。ESPN還製作圖表，拿范宸竣的直球、滑球球速，和擅長以這2種球解決打者的大聯盟投手迪格隆（Jacob deGrom）相比。

中華少棒王牌投手范宸竣。（美聯社）

攻擊方面，台灣小將共擊出4支安打，重點是仔細選球，以9次四壞保送串連攻勢，搭配得點圈適時安打，擊垮代表日本區的東京都武藏府中隊投手群。

桃園龜山延續首戰告捷氣勢，1局下，許邵傑在2人出局，二、三壘有人情況下，擊出右外野深遠的二壘安打，為球隊打回2分，奠定勝基。

龜山少棒隊3局下乘勝追擊，一口氣攻下6分，讓對手無力追趕。

這半局，吳彥愷在滿壘時獲觸身球，擠回1分。吳昀熹接著擊出內野滾地球，送回三壘跑者。陳鎧笙隨後在對手傷口上灑鹽，擊出落在左中外野之間的二壘安打，打回2分。接下來上場的4名打者都獲四壞保送，加上對方暴投，桃園龜山再攻下2分。

4局下，桃園龜山打者再以3次四壞保送攻占滿壘，隨後靠對方暴投再下一城。謝品浤接著揮出三壘方向滾地球，對方接球失誤，龜山少棒隊兵不血刃攻下第10分，提前結束比賽。

台灣球迷聲援少棒隊。（美聯社）

世界少棒聯盟（LLB）在美國賓州威廉波特（Williamsport）舉辦世界少棒錦標賽，2007年將台灣歸在亞太區，日本則獨立設為一區。兩國自此5度在這項賽事交手，台灣未曾擊敗日本區代表隊，直到這場比賽，龜山少棒隊也報了2012年在威廉波特前一次交手延長9局不敵日本的一箭之仇。

桃園龜山代表亞太區參加第76屆賽事，勢如破竹拿下2連勝。下一戰將於23日下午1時（台北時間24日凌晨1時）迎戰代表加勒比海區的古拉索（Curacao），勝隊將晉級26日的國際組冠軍賽，爭取世界冠軍賽門票。

古拉索去年在這項賽事的國際組冠軍賽擊敗台北市福林國小少棒隊，最終拿下亞軍。北市福林則奪得季軍，替台灣取得12年來最佳成績。（編輯：張芷瑄）1120822