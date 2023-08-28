日本政府24日起，將福島第一核電廠含氚核汙水排放到大海，引發民眾擔憂水產品遭汙染；農業部長陳吉仲28日表示，台灣原能會、衛福部、農業部跨部會合作，針對台灣周遭海洋的水體，以及所有重要水產品，全面監測且做檢測，目前所有數據顯示安全無虞，請消費者放心。

陳吉仲強調，日本福島核汙水排放事件是科學議題，國際相關組織都有做監測，台灣也跨部會隨時監控，包含海洋水體和水產品檢測，所有檢測都會適時對外公布，目前所有數據都顯示安全，只要有任何一個疑慮，台灣會將日方反映。