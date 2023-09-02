農業部砸近5.7億元補貼進口蛋，但在去年9月成立、資本額僅50萬元的公司「超思」卻進口了8814萬顆雞蛋，近日引發爭議，連民進黨議員王世堅都直呼很離譜。農業專家「Linbay好油」林裕紘今（2）日再爆料，台農發董事長洪忠修是農業部陳吉仲的親信，「但台農發進口這三千萬顆雞蛋，也都是做功德」。且林還提到，「年底要支持賴清德當選總統，越來越多的廠商開始做功德了」。

林裕紘在臉書發文表示，洪忠修是原本農業部的公務人員，也是陳吉仲的親信，留職停薪去台農發當董事長，且因為公務人員不能直接留職停薪去民營公司上班，洪還用了推展重大政策這個名義，領著聽說一年四五百萬的薪水。「立法院質疑，然後陳部長跟洪忠修都說不能透露，有保密協定。」

除此之外，林裕紘提到台農發董事長洪忠修近日表示，稱其三月的時候多次前往泰國出差，歷經多重嚴峻挑戰，在極短時效中即達成雙方同意蛋品進出口許可。至於是推展什麼重大政策，林稱，原來他是去協助泰國，開拓台灣的雞蛋市場，讓泰國雞蛋能順利進來台灣，「但雞蛋可以非（因是從）疫區進來了，那以後雞肉還會遠嗎？還是我們的科學是泰國的雞蛋是非疫區？但雞肉是疫區？」

林裕紘認為，台農發去做這件事適合嗎？「一個號稱農產國家隊，留職停薪借調公務人員去當董事長的公司，推動重大農業政策包含幫其他國家開拓台灣的市場，這讓我覺得非常的錯亂。既然台農發要被監督的時候就說是民營公司，民營公司幫政府做事提供服務本來就應該賺取一定的利潤，有幫忙做事拿合理的利潤有什麼不對嗎？」

林裕紘還強調，洪忠修還稱「完全沒有賺錢，沒有賺取價差」，所以台農發進口這三千萬顆雞蛋，都是做功德的，看來政府年底一定要支持賴清德當選總統，才會有越來越多的廠商做功德，而洪忠修做完這些功德，也算是功德無量了，「難怪一直有人跟我說他要回去農業部當國際司的司長了，做完功德，榮升司長，沒毛病，畢竟我們是被進攻型農業，所以推動國家重大政策是派人去幫忙外國打開台灣市場，也沒毛病。」

另針對雞蛋進口一事，陳吉仲稱，中央畜產會是農業部委託來辦理這次雞蛋專案的緊急進口，所有雞蛋的進口流程說明非常清楚，不是像一般的商品要進來就進來，當初很多大企業願意幫忙，最後無法順利協助進口，就是因為雞蛋的進口是非常專業，有層層條件的把關。更重要的是，農業部沒有補助任何私人公司上億元，完全是用價差的吸收，所以再次的強調，只要再做不實的汙衊跟指控，農業部不排除直接來提告。