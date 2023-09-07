超思進口蛋爭議持續延燒，農業部長陳吉仲昨為超思召開記者會，並提告台北市議員徐巧芯，徐巧芯等人今(˙7日)也到北檢告發陳吉仲；針對近日的諸多爭議，超思今發表7點聲明，強調沒有內線消息、沒有賺取暴利，有進口雞蛋實績，且負責人秦語喬不認識任何政治人物，籌募選舉經費、陳吉仲特別照顧老友遺孀等說法都是天馬行空，為解決蛋荒問題，卻反遭謾罵批評，實令人心寒。

超思強調，「沒有內線消息。思鑒於日本暫無蛋可進，乃於2月24日暫停營業。農委會係於2月24日發出啟動進口雞蛋專案之公文，畜產會人員即公開徵求有雞蛋進口實績及有意協助進口的貿易業者，所以超思知道這個訊息後就於3 月2日復業。」超思如提前知道消息，又何須於2月24日農委會發公文當天停業？合約中執行期間112年3月1至112年8月31日，係指畜產會整個緊急雞蛋進口執行期間，且合約簽定時業已復業，不影響超思簽合約。

「其次，超思有進口雞蛋實績」。111年9月秦語喬成立超思公司，股東僅秦語喬與其家人。超思公司為貿易公司，專營進口鷄蛋。並于成立後多次自日本進口雞蛋，以協助解決國內同行等缺蛋問題。

「第三，超思資本額雖小，但有資金調度能力」。合約付款條件每家貿易商均相同，合約雖規定依供應方開立之報價文件分批請款，但超思仍先行墊付貨款，提出請款後平均約2週後收到撥款，由於貨物非一次全部抵台，前後約2個多月，且貨款收付係滾動性，超思最高時墊付超過1億元以上。超思從巴西進口8800萬顆，其中最後一批於7月17日抵台，現已9月上旬，理應收齊全部貨款，但仍有約2成貨款及相關費用尚未收到。

「第四，超思沒有賺取暴利，也沒有幕後藏鏡人」。畜產會於合約中明訂各貿易商服務手續費8%，超思扣除沈重之營業費用及營利事業所得稅、股東個人綜合所得稅，不可能有巨額獲利，日前農業部亦提及台農發辦理此專案約損益兩平，各貿易商應都差不多。貿易商須承擔貨物藥殘銷燬及其他風險，利薄風險大，有投資概念的人相信都不會輕易參與。

「第五，不可能一通電話即可買到」。國際貿易不可能一通電話即可完成，生鮮雞蛋困難尤其多。本案最大的困難就是在有限時間，到未曾出口雞蛋到台灣的國家，找到大量蛋源，且是臨時性的大訂單。此外農場有關農藥殘留、鷄檢施打之疫苗、藥殘量檢驗、重金屬、水質、等事項需符合我國規定。同時又需確認出貨時裝箱、標籤標識、裝櫃、找到冷藏貨櫃，規劃完整回台路線，取得官方檢驗及出口文件等，這些都是超思反復與巴西廠商聯絡百次以上，才在短期內完成的應備事項。一般說來類此交易最少需3個月以上時間才有可能完成。超思拼命努力完成，反成罪大惡極，令人痛心。

第六，無從回應外界諸多不實言論及指控。連日來外界充斥不實言論及指控，諸如「秦語喬老公與陳吉仲是老朋友，秦語喬老公死後，陳吉仲特別照顧老友的遺孀，因此把這個有油水的生意交給她」，事實上秦語喬老公己過世近30年，與陳部長相差17歲，兩人成長背景、學歷及工作截然不同，不知要如何認識？「英系與新潮流合作，利用此次蛋荒的機會，為賴清德籌募選舉經費」，這些說法都是天馬行空，無從回應。在此鄭重聲明秦語喬不認識任何政治人物，外界勿再以訛傳訛。

第七，盼回歸理性討論。回顧今年3月前後，由於蛋荒高峰期，蛋價飊漲、囤蛋嚴重，市面上根本買不到蛋，民眾叫苦連天，大家應記憶猶新。農委會啟動緊急雞蛋進口專案，由於時間緊迫，貿易商及畜產會人員均忙得人仰馬翻，大家累到爆肝，都想儘快解決蛋荒問題。現今反遭謾罵批評，實令人心寒。