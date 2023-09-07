超思進口蛋風波持續延燒，國民黨立委洪孟楷日前指出，巴西5月爆發禽流感，當時日本就禁止巴西雞蛋進口，但農業部長陳吉仲不敢公開巴西雞蛋從那個牧場生產，他也發函給食藥署，要求提供超思進口的巴西雞蛋生產行政區域。洪孟楷7日也公布食藥署回函稱「畜牧場之行政區非屬申報事項」，痛批食藥署根本不知道巴西雞蛋從何生產，怎麼能夠確定過去28天沒有禽流感？

洪孟楷在臉書表示，他日前發函給衛福部食藥署，要求提供超思專案進口巴西雞蛋之境內生產行政區域，而食藥署7日回文，「有關邊境報驗專案進口雞蛋，本署本於權責邊境查驗產品之食品安全衛生，畜牧場之行政區非屬申報事項」。

洪孟楷也痛批食藥署「沒有最扯、只有更扯」，負責邊境把關食品安全的食藥署竟然不知道巴西雞蛋到底從何生產，超思公司進口不需要申報，就可以讓8000多萬顆雞蛋進口台灣，之前農業部一直強調前28天沒有受到禽流感影響，「如果根本不知道是從哪個畜牧場生產的雞蛋，又怎麼能夠保證沒受禽流感影響呢？」簡直拿國人健康開玩笑！

洪孟楷也翻出農業部曾公告，雞蛋專案進口開放的國家中須符合「國外雞蛋來源牧場廿八天未有禽流感疫情發生」，但依據食藥署所回覆公文，雞蛋牧場行政區非屬申報事項，「就代表超思進口巴西雞蛋根本未申報雞蛋牧場的地點，既然連在哪裡生產的雞蛋都不得知，又怎麼能確定28天內未發生禽流感？」

洪孟楷提到，進口巴西雞蛋高達8成的日本政府，在禽流感爆發時，暫停巴西聖靈州與聖塔卡達琳娜州的雞肉、雞蛋，這兩州都屬巴西畜牧業集中的行政區。洪懷疑，「極有可能是日本暫停進口的雞蛋，轉而銷往台灣，陳吉仲之前說『從日本手中搶訂單』，現在極可能根本就是『日本不要的禽流感風險蛋轉賣台灣』，而農業部無法把關還洋洋得意，真的可恥！」

洪孟楷指出，8千多萬顆雞蛋早已進入市場，加工、販售、食用，不知情的國人都已經食用下肚，無法掌握巴西蛋從何生產，衛福部、農業部兩大部會嚴重失職。洪也表示會向黨團爭取，要求行政院長陳建仁在立院總質詢之前，先針對巴西雞蛋進口的爭議做專案報告。