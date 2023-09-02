農業部遭質疑進口蛋圖利特定廠商，資本額僅50萬的1人公司，卻能占6成以上的進口量。農業部長陳吉仲今（2）日上午表示，不管公司大小，只要符合相關4個條件，到岸價格合理、數量符合要求，並依照規定辦理，所以公司大小不是重點，重點是有沒有雞蛋貿易的專業。農業部已多次強調，如果再有汙衊或對農業部不實指控，不排除直接提出告訴。

陳吉仲表示，農業部要再次強調，今年年初國內缺蛋的時候，全世界包括美國、日本也一樣缺蛋，因為是禽流感的影響，為了讓2300多萬的消費者，確保每一天可以有雞蛋購買，所以我們開放了專案進口，從3月開始的專案進口，農業部和經濟部都開說明會，要符合相關條件的進口業者，才可以申請專案雞蛋進口，比如要取得出口國家像巴西、土耳其、澳洲等的出口檢疫證明，以及合理的報價，還要有相關專業的貿易條件，我們才會同意。

陳吉仲說，到7月為止，專案進口超過1億4000多萬顆，讓國內的蛋價沒有上漲，更重要的是，所有雞蛋的進口，不像其他商品，任何貿易商都可以進口，要有檢疫證明，如果安全檢驗不合格、退運、銷毀都是業者自行負擔，農業部把進口的價格，包含30％的關稅全部吸收，再用國內當時的市場價格釋出到市場，穩定了所有的蛋價，這樣專案進口的效益，遠高於成本，所有進口業者都是符合相關規定，而且都有依照農業部的要求，已多次強調，如果再有汙衊或對農業部不實指控，不排除提出直接的告訴。

媒體追問，負責這項專案的畜產會董事長林聰賢因為是前農委會主委，所以不敢去監督他。陳吉仲表示，這完全是錯誤的解讀，中央畜產會是農業部的財團法人，長期協助農業部辦理所有畜產品的產銷調節，所有重大政策的執行，比如說養豬百億基金的執行、畜產品安全監測等，相關都要受農業部直接的督導。

陳吉仲說，中央畜產會是農業部委託來辦理這次雞蛋專案的緊急進口，所有雞蛋的進口流程說明非常清楚，不是像一般的商品要進來就進來，當初很多大企業願意幫忙，最後無法順利協助進口，就是因為雞蛋的進口是非常專業，有層層條件的把關。更重要的是，農業部沒有補助任何私人公司上億元，完全是用價差的吸收，所以再次的強調，只要再做不實的汙衊跟指控，農業部不排除直接來提告。