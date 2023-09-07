針對超思公司採購巴西雞蛋爭議，農業部長陳吉仲6日開記者會說明，強調一切公開沒有黑箱，但仍未平息外界質疑。粉專「政客爽」摘錄陳吉仲同天上談話節目的片段，當主持人阿娟追問超思有沒有進口過國外的雞蛋時，陳吉仲難以正面回答，竟說要趕下個行程直接落跑。名嘴歷史哥李易修分享他直接到綠媒看該節目觀眾的反應，網友紛紛質疑部長為什麼不講清楚？怎麼這樣就走了？現場崩潰秀真的超級丟臉。

「他不是當大家沒有眼睛，他可能當大家是文盲！沒有在看合約內容？」歷史哥今(7日)在《大新聞大爆卦》節目表示，「我要說陳吉仲昨天的表現叫什麼？叫三不一沒有：不知道、不清楚、不好意思，然後，沒有答案！」

歷史哥提到，那個陳吉仲落跑的節目他有去看，「真的是超丟臉的！現場崩潰秀！」而且最好玩的是，播出的綠媒把他剪精華，他怎麼剪精華呢？他把陳吉仲落跑那段剪掉！

「結果PO到網路上之後，下面的網友通通在罵他！」歷史哥指出，網友質疑：部長為什麼不講清楚？主持人阿娟問了半天，你怎麼都只答你想答的答案？部長怎麼這樣就走了？

歷史哥強調，所以連綠媒的觀眾都崩潰的時候，只能說陳吉仲昨天的表現叫兩個字：「災難啊！」主持人馬千惠直呼：「而且，有鬼！」歷史哥直言，只能說陳吉仲現在在創造賴清德競選的困難度，「可能太好選了？也許他們現在自得自滿！」