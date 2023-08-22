日本北海道一頭棕熊過去4年來共襲擊66頭牛，但始終無法被捕獲，不過，北海道釧路綜合振興局今天對外證實，這頭被稱為OSO18的棕熊已在7月遭獵殺。

日本放送協會（NHK）報導，釧路綜合振興局今天下午舉行記者會證實，4年來持續在北海道東部地區襲擊牛隻的OSO18，7月30日清晨5時左右已在釧路町一處放牧地遭獲許可捕殺的獵人獵殺。

一開始並不清楚被獵殺的棕熊是否就是OSO18，但8月18日經北海道立綜合研究機構分析DNA後證實無誤。

與釧路町相鄰的標茶町與厚岸町，從2019年到今年6月止，共有66頭牛在放牧中被襲擊，其中32頭牛死亡；從現場遺留的毛髮鑑定結果及足跡等，研判都是慘遭OSO18毒手。

至於為什麼會稱這頭棕熊為OSO18，主要是第一頭遭襲擊的牛所在地日文開頭為OSO，加上熊掌寬度約18公分而命名。

OSO18是一頭體長2到2.2公尺的公熊。當地牧場及政府過去4年來雖然採取相關對策試圖捕捉OSO18，但都徒勞無功。

相關人士雖然曾設置幾處捕捉陷阱，但警戒心很強的OSO18從未上鉤，研判OSO18是對人類設置陷阱具學習能力的高智力個體。OSO18因為從未被人類親眼目擊，僅被監視錄影機拍到過，所以也被稱為「忍者」。