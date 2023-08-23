女星李嘉欣當年以冠軍港姐身分在華人圈打開知名度，混血五官加上171公分高䠷身材，讓她有「最美港姐」美名，更被稱作大美人。現年53歲的李嘉欣與富商許晉亨結婚後淡出幕前，平時透過社群分享生活，最近罕見曬出比基尼照，展現不科學身材，被網驚呼看腰以為18歲。

李嘉欣今（23日）下午在IG更新近況，上傳她難得穿上比基尼的清涼照，表示雖然夏天即將邁入尾聲，但長期健身計畫會繼續進行；照片中李嘉欣上半身只有比基尼，胸前小露性感看到事業線，螞蟻細腰上馬甲線清晰可見，下身搭配短褲秀出一雙美腿。

已經53歲的李嘉欣仍保持名模等級身材，與活躍於演藝圈時期沒太大差別，網友看呆並紛紛驚呼，「這個腰說是18歲我也信」、「53歲身材還這樣真的太逼人」、「太瘋狂了，隨時可以復出吧」、「最美港姐不是開玩笑的」。

其實李嘉欣外貌和身材保養得極好，但去（2022）年初身體狀況才亮紅燈，當時李嘉欣被爆出進加護病房48個小時，雖然經治療後平安出院，但她的心臟、肝臟、腎臟和肺等器官都受影響，當時醫師更告知，「如果再晚一點搶救，這個世界差一點就沒李嘉欣」。