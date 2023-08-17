台灣氣質女星郭碧婷2019年嫁給香港娛樂大亨向華強的兒子向佐，婚後育有一對子女，郭碧婷升格當媽後淡出演藝圈、專心照顧孩子，近日就有網友在水上樂園捕獲野生郭碧婷，她穿著黑色花朵長袖透膚上衣、泳褲，露出一雙白皙長腿，網友還形容：「臉真的超小，皮膚很白，沒想像中的那麼瘦」。

39歲郭碧婷被網友直擊，和向佐帶著孩子到水上樂園玩耍，只見她俏麗綁著高馬尾，身穿黑色花朵長袖透膚上衣、泳褲，露出腰線和一雙白皙長腿，她拿著戲水玩具彎腰取水，和小朋友互動散發滿滿母愛，該網友還形容：「臉真的超小，皮膚很白，沒想像中的那麼瘦」。

野生郭碧婷泳裝照曝光，吸引其他人討論：「皮膚好白」、「好盡責的媽媽，認真陪孩子玩」、「一點豪門媳婦架子都沒有，一看就性格好」，還有人說：「碧婷是不是胖了好多，沒有惡意，她原來太瘦了」，對此，直擊網友則回應：「畢竟寶寶才一周歲，還沒恢復回來吧。臉很小」。

其實，郭碧婷不只顏值、身材引發討論，她和向佐的婚姻就屢被看衰，連婆婆向太形象霸氣，婆媳互動也是討論話題，郭碧婷甚至被外界形容是「豪門生子工具」，針對傳聞，她沒有多做回應，專心在家相夫教子，婚姻狀況則都是向佐對外回應。