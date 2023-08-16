近期YouTube上由網友Eric Duan製作的影片「山道猴子的一生」爆紅，上、下兩集觀看次數都已破百萬，內容敘述一名年輕人愛慕虛榮、迷失自我，最終因意外驟逝。影片中山道猴子的超商女友漂亮又懂事，沒想到有網友發現竟與YouTuber「J-Bao賤葆」成員晨晨超神似，她本人也在IG回應掀暴動。

網友Eric Duan用「山道猴子的一生」畫出一名年輕人沉迷當網紅，又因為感情創傷影響，逼走體貼女友和好朋友，最終在一場意外失去生命的悲劇；儘管原創者表示故事純屬虛構，卻意外勾起廣大網友共鳴，不僅紛紛求拍真人版，還開始從影片的蛛絲馬跡找尋現實生活中有關的人事物。

晨晨本人也在IG回應了。（圖／摘自晨晨IG）

其中山道猴子在感情創商後遇到的超商女友，竟與有近60萬粉絲的網紅晨晨相似度極高，今（16）日晨晨本人也在IG限時動態轉發「山道猴子的一生」相關貼文，還上傳一張與超商女友穿搭、刺青雷同的照片，連自己都驚呼，「這感覺已經不對」，讓網友看了超激動，大讚晨晨可以演出真人版的超商女友。

而除了晨晨被認為與超商女友激似，網友也熱議哪位台灣男星適合演出男主角，在一票被點名的男星中愛跑山的阮經天最受青睞，不久後他本人也在IG大方回應，「劇本好我一定演啊」，讓眾人更期待有朝一日「山道猴子的一生」有真人版問世。