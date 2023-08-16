YouTube影片「山道猴子的一生」近期爆紅，主要內容為年輕人愛慕虛榮、迷失自我，最後在跑山過程中發生意外離世，上下集破百萬人觀看。許多網友認為若拍成真人版，金馬影帝阮經天很適合，稍早他本人在IG限時動態回應了。

一名鄉民在PTT八卦版好奇地發問：「如果山道猴子今天要拍成電影，台灣有哪個男演員可以駕馭劇中的男主角？至少要夠年輕、帶一點猴子味的吧，大家有推薦的人選嗎？」網友們開始七嘴八舌地討論起來，汪東城、柯震東、劉冠廷、柯宇綸、瘦子、王大陸等都被點名，而平常有跑山興趣的阮經天，也被一堆網友點名，「唯一推薦阮經天，艋舺影帝一定可以駕馭」、「阮經天演應該蠻像的」。

今（16日），阮經天在IG限時動態回應網友：「劇本好我一定演啊…」大方的態度被解讀成願意接演，讓許多網友興奮不已。

阮經天在IG限時動態回應。（圖／IG@ethanruan91）

創作者Eric Duan介紹「山道猴子的一生」是一篇短篇故事，描述一位年輕人因虛榮心膨脹而在感情中迷失自我的悲劇，他狂妄自大、熱衷玩車，但在山道上競速並非出自於對摩托車的熱愛，而是為了在朋友間獲得優越感，不顧車商話術和財務風險，入手了一台二手重機；後來他被一個可愛妹子主動接近，交往後變成人肉提款機，無視自己每況愈下的財務窘境，最後遭劈腿、失去了靈魂。Eric Duan強調：「本故事內容、人物、對白純屬虛構，如有雷同，表示你也過得蠻慘的。」

山道猴子的一生（上集）