近期YouTube頻道「Eric Duan」製作的影片《山道猴子的一生》爆紅，上下兩集影片的累積觀看次數已逾500萬次，其內容講述一位年輕人愛慕虛榮、迷失自我，最後在跑山過程中發生意外離世的故事。對此，「巴毛律師」陳宇安直言，現實中真的好多這樣的人，「山道猴子的影片真實又悲哀」。

「山道猴子的一生」以熱衷騎車的「跑山猴」為主角，內容敘述一名年輕人愛慕虛榮、迷失自我，最終因意外驟逝，豐富的動畫素材以及硬派寫實的劇情，儘管原創者表示故事純屬虛構，卻意外勾起廣大網友共鳴，掀起極大迴響。

巴毛律師在臉書粉專「巴毛律師混酥團」發文表示，看完山道猴子真的覺得有點悲哀，現實中真的好多這樣的人，她時常收到類似處境的人貼一大堆截圖私訊，諮詢「對方開我副本可以告嗎」、「對方欠我錢但我不知道他本名怎麼辦」，但只要聽完報價諮詢費，馬上就說「我再看看好了」。

巴毛律師表示，好奇去看這些人的臉書，全身都是名牌、名車，剃個寸頭、刺青包手，發文都是一些莫名其妙的雞湯文，被妹子TAG後發一張牽手照寫「牽手就不要輕易放手」，讓巴毛律師直言「山道猴子的影片五（有）夠真實、五（有）夠逼哀」。

貼文曝光後引發熱議，網友紛紛留言表示「這部真的是驚悚片，寫實到讓人驚悚」、「片名很好笑，但全看完後卻笑不出來…」、「是紀錄片呢！」、「敲碗四輪版的山道猴子的人生，或是89義氣猴子的人生」、「每一句對白，每一個場景，每一個人物設定，都太過真實了，好驚人」、「勸世神作」、「根本真人真事啊，而且一直在發生」。