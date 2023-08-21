彰化縣道139線常有機車騎士危險駕駛，警方派出便衣警力蒐證開罰。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

Youtube一則影片「山道猴子的一生」近日火速躥紅，故事描述有些民眾熱衷改車、前往各山道競速，而彰化八卦山稜線縣道139線「死亡彎道」也一向深受「山道猴子」喜愛，交通事故頻傳，然今年鬼月始至今卻仍0事故。據統計，彰139線近兩月已發生3起死亡車禍、4起自撞車禍；另，此五年間車禍案更是突破千件，奪走15條冤魂。民俗專家表示，139線彎道綠蔭濃、陰氣重；鬼月期間易抓交替，提醒民眾莫要不信邪。

民俗專家廖大乙指出，他曾親赴139縣死亡彎道，並從現場地形、彎道、厚重林蔭等處觀察，察覺該道路陰氣很重，尤其夜間視線較差，易聚鬼魂。眼下也正逢農曆七月，正是鬼門大開，因此他建議相關單位，應建設「阿彌陀佛」神像提醒或庇佑，甚至「天國近了」等標語，藉此給予民眾一記警醒。

彰化縣警局與環保局及監理站等單位，17（日）始一連三天於139線執行聯合稽查。（警方提供／孫英哲彰化傳真）

針對彰化縣道139線事故頻傳，彰化縣警局進一步指出，為防制139線競速、壓車或進行危險騎乘行為，除例假日強化路檢、攔查，平日也將增加警力於易肇事路段綿密巡守，針對超速、無照駕駛、改裝及產生噪音的車輛加強稽查、取締，並於每周五、六、日結合彰化環保局及監理站實施聯合稽查。

截至今年暑假至8月16日統計，彰化縣警局攜手合環保局、彰化監理站實施聯合稽查，已於彰化139縣道共取締超速998件，同時查獲改裝車輛53件及通報車輛噪音28件。

另，警方曾建議，縣府工務處應於139線芬園鄉大彰路5段9.1公里處俗稱「死亡彎道」之處設置防撞桶，藉此緩衝撞擊力、降低車禍傷亡程度。工務處則認為，自撞車禍發生，乃因駕駛人自身未依規定安全駕駛，認為防撞桶作用不大，因此並無接受警方相關建議。

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