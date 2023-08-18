今年農曆7月適逢60年一次的「黑兔年」，被稱「最凶鬼月」，源數專家陳咨穎老師特別提醒民眾留意農曆出生年月日、手機號碼及車牌，如果有出現「18、24、36、79、97、81、63、42」8組號碼要注意，上述組合為「五鬼磁場」，遇到鬼月更凶，可能發生猜忌、破財、血光、車關等災難。

陳咨穎在《旺好運》撰文指出，農曆7月期間，農曆出生年月日、手機號碼或車牌，有出現「18、24、36、79、97、81、63、42」數字相連的組合要小心，可能出現猜忌、不尋常、越晚越有精神、破財、血光、離異、車關或變動等狀況。

陳咨穎表示，「五鬼」遇到鬼月會增強磁場特性的能量，如果上述數字組合出現在農曆生日，個人特質會更加明顯；若出現在車牌，在鬼月要特別注意行車安全；至於出現在手機號碼，則要特別留意人、事、物關係的發展。

陳咨穎提到，如果數字出現不只一組，且連在一起，例如636、797、818，磁場的能量會更強。他提醒，農曆7月要小心，「多多行善種下好的種子準沒錯」。

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