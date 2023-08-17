YouTube影片《山道猴子的一生》近期爆紅，在頻道上累計逾450萬人次觀看，其內容講述一位年輕人愛慕虛榮、迷失自我，最後在跑山過程中發生意外離世的故事。對此，擁有百萬粉絲的知名YouTuber蔡阿嘎近日也跟上此風潮，在社群上神還原該影片男主角的模樣，吸引不少粉絲前往朝聖。

影片創作者「Eric Duan」所製作的《山道猴子的一生》火爆全網，上、下集截至目前已累計逾450萬的觀看數，在社群上掀起一陣討論風潮，更有不少網友紛紛尋找起模樣相似的「真人」，敲碗阮經天是出演男主角的不二人選，而女方部分則點名相似度極高的網紅晨晨。

山道猴子的一生（上集）。（影片來自Eric Duan YouTube，如被移除請見諒。）

此外，知名網紅蔡阿嘎也搭上「山道猴子」的風潮，昨(16日)在社群上曬出扮成該影片男主角的模樣，只見相關畫面中，他除了用顏料將全臉塗白外，更在黑色衣服上寫下「莫忘初衷」等字句，還擺出男主角的經典姿勢，寫下影片中的經典對話：「走啊，改跑北宜了啊！貼紙一張350，這麼帥的貼紙，乾爹們還不趕快買起來？」

相關貼文曝光後，吸引不少粉絲爭相前來朝聖，紛紛留言寫下：「嘎哥要莫忘初衷，太像了吧！」、「社會在走，基本行情要有，嘎哥居然有看山道猴子一生」、「第一眼想到泰國小哥」、「莫忘初衷的貼紙，好想買。」