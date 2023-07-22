《航海王》真人版即將重現觀眾熟悉的「梅利號」。（Netflix提供）

為了歡慶全球的 ONE PIECE Day 《航海王》真人版的正式預告在22日終於釋出！不僅如此，也同步公開原著尾田榮一郎親自撰寫的新信，以及全新的《航海王》劇照。尾田老師在信中分享了他對真人版改編、製作過程、與原作漫畫的差異，以及分享其對於演員和全體工作人員的看法。

以下為尾田榮一郎信件文字內容：

來聊聊真人版《航海王》吧！

前導預告和正式預告都釋出了，上線日期就訂在 8 月 31 日。

我向大家保證，真人版的《航海王》品質絕對不打折扣！

粉絲已經開始同樂了！每次一有消息公布，就會看到各方湧入的留言，真的很有趣。老實說，將《航海王》拍成真人版的構想早在 7 年前就有了，想不到吧！但要怎麼把裡面的世界觀拍出來？！這真的是集結眾人之力，包括演員、建構世界觀、設計服裝等等，很多呈現方式只有在真人版才辦得到，而且對白方面也下了不少功夫，光是這麼多人一起努力就夠讓人期待了。

影集上線後，我想一定有人會說：怎麼少了這個角色？為什麼刪了這場戲？或是這和漫畫不太一樣。但我相信這都是出於對《航海王》的熱愛，所以我會好好拜讀這些留言的！哈哈！影集共有 8 集，我們一起航向大家都熟悉的目的地吧！！

當初即便戲已拍完，劇組也因為我覺得不夠好而答應重拍好多場戲。但另一方面，我在讀劇本的時候原本覺得某些台詞不太像魯夫會說的話……但在看到拍好的戲後就改觀了，心想：「伊納基演出來居然就合理了！而且渾然天成！！」（伊納基是飾演「魯夫」的演員）為了避免真人版看起來不自然，劇組真的非常努力。

製作人和工作人員對拍攝真人影集經驗老到，他們其實也是《航海王》的死忠粉絲。只要你越瞭解《航海王》，就越有可能感受到他們在作品中灌注了滿滿的愛。

我們到了六月才下定決心放行，準備推出這部作品。一路以來辛苦付出的剪輯師當下還哭了，對我說：「這段旅程好漫長……」哈哈！當然，我們也心知肚明，努力付出不代表能獲得成功。

但如今我真的非常欣賞這個劇組和所有演員，也迫不及待讓他們得到全世界的讚賞。假如我們真的聽到任何怨言，我也願意陪他們一起承擔！

現在無論你是抱持什麼心情，離上線還有一個月，喝杯茶耐心等待吧！

尾田榮一郎