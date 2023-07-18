好萊塢電影《玩命關頭》系列的「韓哥」來了！美籍韓裔的好萊塢巨星姜成鎬（Sung Kang）將在19日中職富邦悍將主場比賽前，到新莊棒球場為主場比賽開球，並替富邦悍將加油，這也是本次台灣行首個公開行程，要給大家一個最難忘的棒球夜晚！

姜成鎬因《玩命關頭》系列的「韓哥」角色爆紅，近期姜成鎬個人行程來到台灣，在北部不少知名景點被影迷「野生捕獲」，親民的姜成鎬相當融入台灣氛圍，也一一實現粉絲的合照要求，讓粉絲們直呼超幸運！

熱愛棒球的姜成鎬，過去曾有在大聯盟球場為教士與道奇的比賽開球的經驗，這次來到台灣，更指名要體驗台灣棒球場氛圍及應援。也讓想見到韓哥本人的粉絲，不用守候飯店或等待巧遇，來到新莊棒球場就行。

姜成鎬這次受邀來到富邦主場，同行的還有好萊塢華裔知名演員及製片Brian Yang，Brian Yang曾參與《檀島警騎》系列影集演出，將和姜成鎬一同來到富邦悍將主場新莊棒球場開球。