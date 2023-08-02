台灣氣質女星郭碧婷2019年嫁給香港娛樂大亨向華強的兒子向佐，育有一對子女，小倆口卻不時被爆婚變，郭碧婷始終沒對此事發聲，向佐則不時曬出一家四口天倫照，用行動撇傳聞，而向佐昨（1日）則曬出和妻小遊迪士尼照，郭碧婷大方頂素顏，模樣依舊超氣質、狂噴仙氣，向佐還大方回應網友超酸留言，透露他「撐傘、拿包、抱小孩、當跑腿，責任很多」。

向佐、郭碧婷帶著孩子到迪士尼享受天倫之樂，照片中，郭碧婷隨興綁馬尾，身穿白色上衣、條紋長褲，向佐則身穿綠色T恤、帶防曬手套，他貼心幫嬌妻撐傘，還霸氣牽手、摟郭碧婷入懷中，夫妻互動超恩愛，光看照片就散發粉紅泡泡。

向佐、郭碧婷甜蜜同框。（圖／向佐微博）

郭碧婷大方頂素顏。（圖／向佐微博）

特別的是，郭碧婷大方頂素顏入鏡，天生麗質的她，肌膚光亮、水嫩，完全沒看到細紋，沒化妝依舊超氣質、狂噴仙氣，網友驚呼：「你老婆真的好美啊！」釣出向佐親回：「我當然知道啦」，還有人留言虧：「碧婷：最近真的好煩，他天天回家，還跟著去迪士尼」，向佐則說：「我得撐傘、拿包、抱小孩、當跑腿，責任很多」。

向佐貼心幫老婆撐傘。（圖／向佐微博）

向佐、郭碧婷不時被傳婚姻亮紅燈，還因婆婆向太形象霸氣，連婆媳互動都成為討論話題，郭碧婷甚至被外界形容是「豪門生子工具」，針對傳聞，她沒有多做回應，專心在家相夫教子，而向佐近期則積極經營微博、小紅書等社群平台，積極發展演藝事業。