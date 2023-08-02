來台發展的日籍藝人葛西健二，2018年痛失4個月大的女兒，他為此大受打擊、淡出演藝圈，事後多次被民眾目擊，改擺攤賣章魚燒、烤丸子、炒麵等日式料理，他被認出時，還低調尷尬微笑，葛西健二沉寂5年，近日則悄悄登上節目。

葛西健二2018年8月失手讓4個月大的女兒頭部受重傷，急救後仍宣告不治，他在警局淚流滿面，坦承疏忽不慎，但不是凌虐造成。經調查後，葛西健二排除虐嬰嫌疑，但他深陷喪女之痛和輿論攻擊，演藝事業因此停擺。

葛西健二還多次被民眾目擊，改擺攤賣章魚燒、烤丸子、炒麵等日式料理，他被認出時，低調尷尬微笑，葛西健二事後表示，只是去幫朋友的忙，算是打工，而他多半時間都是在家休息。

如今葛西健二已悄悄復出登上《WTO姐妹會》，在節目分享他吃了岳母做的便當，吃第一口以為是醋飯，再吃認為不對勁，沒想到卻拉肚子，根據《三立新聞網》報導，電視台表示葛西已經回歸節目至少半年了。