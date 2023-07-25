一名23歲王姓駕駛人駕駛營業運車沿台3線北往南行駛，25日6時40分許行經關西鎮南新里時，因精神不濟撞上路邊民宅，無人受傷，王姓駕駛亦無大礙，酒測值為0。
王姓駕駛因精神不濟，一個閃神直接撞上民宅圍牆，造成圍牆破損，波及民宅旁工寮也全垮，貨車上砂石散落一地，車頭也全毀。事故未造成人員傷亡，王姓駕駛也無大礙。
該車禍案件由新埔分局依規定處理中，警方呼籲民眾上路前注意自身精神狀況，切勿疲勞駕駛，並注意車前狀況。
一名23歲王姓駕駛人駕駛營業運車沿台3線北往南行駛，25日6時40分許行經關西鎮南新里時，因精神不濟撞上路邊民宅，無人受傷，王姓駕駛亦無大礙，酒測值為0。
王姓駕駛因精神不濟，一個閃神直接撞上民宅圍牆，造成圍牆破損，波及民宅旁工寮也全垮，貨車上砂石散落一地，車頭也全毀。事故未造成人員傷亡，王姓駕駛也無大礙。
該車禍案件由新埔分局依規定處理中，警方呼籲民眾上路前注意自身精神狀況，切勿疲勞駕駛，並注意車前狀況。
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