嘉義縣東石鄉蔦松村下蔦松附近一處民宅，今天下午6時許，發生火警，濃煙冒出，嘉義縣消防人車火速趕往現場，從屋內搶救1名30多歲男子，身上有多處燒燙傷，已無呼吸心跳，送往朴子醫院救治，正在處理殘火處理中。

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