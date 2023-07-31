嘉義東石驚傳民宅火警 1男子無呼吸心跳命危送醫 20:032023/07/31 中時 廖素慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義縣消防局人車搶救東石鄉民宅火警。（讀者提供／廖素慧嘉縣傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義縣東石鄉蔦松村下蔦松附近一處民宅，今天下午6時許，發生火警，濃煙冒出，嘉義縣消防人車火速趕往現場，從屋內搶救1名30多歲男子，身上有多處燒燙傷，已無呼吸心跳，送往朴子醫院救治，正在處理殘火處理中。 打卡爆品一度變賠錢貨 全家搶救霜淇淋7年大作戰 國內萬餘人等待器捐 這器官最多人排隊 嘉義牡蠣災損初估逾7000萬元 蚵農怨被氣象局害慘 #無呼吸心跳 #嘉縣 #嘉義 #嘉義縣 #搶救 也許您會感興趣 推薦閱讀 放假夢落空 嘉義縣明28日照常上班、上課 20:172023/07/27 生活 全國畜牧團體後援會成立 賴清德自誇：下令拔針 豬肉可外銷 16:212023/07/30 政治 績優醫師11年間詐領近億元健保費 法院輕判理由曝 17:152023/07/31 社會 仁義潭、蘭潭水庫水位達9成以上 水情樂觀 18:422023/07/28 生活 雲林阿公騎4、50公里到嘉義 離奇陳屍在沒有水的水溝裡 15:582023/07/27 社會 嘉市全國中小學科展獲團體第1名 北興國中研究AI辨識救護車位置 18:142023/07/29 生活 杜蘇芮颱風過後 嘉義東石舊漁港驚現男浮屍 13:192023/07/29 社會 颱風天酒駕！ 28歲男嘉義撞死外送員 16:492023/07/28 社會 嘉義市今早緊急停班停課惹民怨 黃敏惠親上火線說明 10:532023/07/28 生活 嘉義製材所開放推共享空間 釋出多項好康優惠 14:332023/07/27 生活 大雷雨警報響！7地升級豪雨警戒 15縣市豪大雨特報 17:042023/07/30 生活 南部昨颱風假沒風雨！今5縣市緊急停班課 氣象專家曝原因 07:372023/07/28 生活 不畏颱風攪局 消防強化世客博青埔防護力 20:392023/07/28 社會 嘉義猛吹12級強風 沿海逾5000戶停電全力搶修中 10:032023/07/28 生活 不斷更新》嘉義以南全放假 雲林、花蓮7鄉也跟進10縣巿停班課一覽 06:112023/07/28 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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