嘉義縣環保局舉辦施藥訓練課程，參與學員不但要配合實務操作，還要通過測驗才能取得合格證明。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

為防治登革熱，嘉義縣環保局舉辦施藥訓練課程。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

本土登革熱個案不斷增加，台南傳出有民眾因配合噴藥防治，飼養的30條錦鯉全數翻肚，為避免類似狀況重演，嘉義縣環保局在疫情過後，首度舉辦施藥訓練課程，參與學員不但要配合實務操作，還要通過測驗才能取得合格證明，為施藥安全把關外，也保護自己、保護民眾。

環保局廢棄物管理科長顏瑞瑩說，登革熱防治噴藥的藥劑是特殊環境用藥，一般市面上買不到，除非是防治業者，因效果顯著，民眾都反映希望公部門能協助居家防治，但噴藥人員要進入家戶進行防治時，多數民眾態度抗拒，主要是擔心藥物殘留等問題，為讓民眾安心，同時也讓施藥人員安全操作，環保局特別舉辦施藥訓練課程。

顏瑞瑩說，參與學員除各鄉鎮市清潔隊派實際執行清消同仁、病媒蚊防治業者外，另有中埔鄉民代表及村長也加入受訓，學員上完課還必須通過考試測驗，學科及實作都及格後，才能取得噴藥講習訓練合格證明。

環保局長張輝川指出，登革熱肆虐，尤其颱風大雨過後，積水容器未即時傾倒可能引發病媒蚊孳生，請民眾對住家或生活周遭積水容器落實「巡、倒、清、刷」四大步驟，儘速清除孳生源，有正確的防治觀念，才能根除病媒蚊，加上受訓後的專業人員執行施藥，才能確保疫情不影響鄉親。