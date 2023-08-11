台南市登革熱防治中心主任蘇世斌呼籲，雨後的公寓、大樓地下室如果出現積水應該盡快排除，一旦無法立即排除則應投藥處理。（衛生局提供／洪榮志台南傳真）

台南市登革熱疫情持續攀升，今天又新增52例，累積已達1164例。雖然連日來台南市區下著大雨，但室內噴藥仍持續進行，登革熱防治中心主任蘇世斌也呼籲民眾，雨後應該落實家戶內外環境的巡檢，一旦公寓、大樓地下室出現積水應該盡快排除，一旦無法立即排除則應投藥處理，避免孳生病媒蚊嚴重危害全體住民的健康。

登革熱防治中心表示，新增病例中，東區及永康區各15例，安南區8例，南區及安平區各4例，北區3例，仁德區2例，關廟區1例，年齡介於10歲至94歲；有48例由診所或醫院通報確診，4例由防治中心擴大採檢發現，防疫人員已立即進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業等防疫措施，期能降低疫情擴散風險。

目前台南市共有18個行政區出現登革熱病例，有4個行政區的病例數破百，以永康區的354例最多，其次分別是東區324例、仁德區231例、安南區110例。

由於受到西南季風水氣影響，今天上午台南出現強降雨，但防治中心仍持續進行戶內化學防治工作。蘇世斌說，雖然外頭下著傾盆大雨，但不影響戶內化學防治工作執行，且更應嚴格落實；因為外面下大雨，病媒蚊也會在家戶內躲雨，反而可能增加市民感染風險，為此應該盡快執行化學防治作業，消滅環境中可能帶病毒的病媒蚊，保護民眾免於受到登革熱的威脅。

蘇世斌還說，第一線執行噴藥及孳清作業的防疫人員，這幾天十分辛苦，需穿著雨衣或撐著雨傘，頂著傾盆大雨加緊完成防治任務。雖然他們的防護衣內外都已經溼答答，分不清是雨水還是汗水，但仍咬緊牙關、揹著沉重的噴槍及孳清包，一步一腳印地在有限的時間內達成防疫任務，展現出高效率且專業的化噴能力。

蘇世斌再次籲請民眾，雨後應該落實家戶內外環境巡檢，雨水是病媒蚊孳生的大溫床，應該把握放晴時間盡快落實「巡、倒、清、刷」，徹底清除孳生源；特別是部分公寓、大樓地下室雨後可能出現積水情況，管理委員會或管理人應該盡快將積水排除，一旦無法立即排除則應投藥處理，避免孳生病媒蚊嚴重危害全體住民的健康。

另外，市府衛生局持續落實社區孳清，昨日也在安南區共調查347戶、其中陽性戶3戶，查獲244個積水容器、5個陽性容器，衛教683人次，開立3張舉發單。