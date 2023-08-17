台南市政府勞工局今天舉辦發表記者會，台南市長黃偉哲（右五）特別感謝「籃籃」（右六）回到台南，擔任「求職防騙、就業安心」的代言人。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

台南市政府勞工局為防止年輕朋友求職時被詐騙，特別邀請樂天女孩啦啦隊長「籃籃」代言，台南市長黃偉哲17日下午與「籃籃」一起發表影片，「籃籃」在會上透露，自己求學階段曾遭求職詐騙6000元，害得她整整一個月只能吃泡麵果腹。

「籃籃」回憶，念大學時，求職面試被要求支付6000元拍攝「Model Card」，她錢付了，當事人卻跑了，害她只能吃泡麵果腹；她以切身之痛，呼籲年輕朋友打工求職時，呼籲民眾千萬別上當。

「籃籃」是台南安平人，黃偉哲特別感謝她回到台南，擔任「求職防騙、就業安心」的代言人，幫助民眾建立防詐觀念。今天的發表記者會，朱正軒、陳皇宇、王宣貿、李宗翰及李啟維等多位男議員到場參與。

勞工局表示，這三支宣導影片，由「籃籃」分飾多重角色，提醒大家不要貪圖高薪輕鬆工作，切勿洩露個人資料，也期待藉由影片呼籲各界關心相關議題，牢記「求職防騙357」原則，避免落入陷阱。