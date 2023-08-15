展望下半年，Gogolook（走著瞧）認為，數位廣告在優化效益提升下可望維持高成長，並與訂閱制（SaaS）為主的信任雲服務，均持續受惠海外市場擴張而保持成長態勢。

以袋鼠金融Roo.Cash為主的商業服務營收，亦計畫陸續推出新功能與拓展多元商品。

區域別來看，台灣市場將著重多元產品，提升ARPU（每個用戶平均收入）與獲利，海外市場將著墨於政府和大型企業的合作。

Gogolook （走著瞧）2023年第二季稅後純益0.11億元，每股稅後純益為0.35元，上半年稅後純益為0.13億元，每股稅後純益為0.41元，自公司成立以來首度達成連續兩季獲利。2023年第二季合併營收為1.90億元，年增93％，營業淨利為900萬元，毛利率為92％。此外，今年1~7月累計營收為4.29億元，相較去年同期成長97％，已超越去年全年營收。

Gogolook共同創辦人暨董事長鄭勝丰表示，今、明兩年的業績能見度相當不錯，下半年將更積極拓展Whoscall的海外市場，用戶數提升將使廣告和訂閱制的收入持續增長。而袋鼠金融上半年受惠疫情解封後信用卡辦理商機，下半年預期將逐漸回歸常態，預期產品更多元化發展及新功能上線後，會員數與流量將持續提升。

至於企業端服務，目前希望打造更多防詐應用場景，並整合進既有服務當中，儘管目前佔比仍不高，但期待下半年能獲得初步成果。

Gogolook（走著瞧）下半年將透過強化防詐資料庫、創新AI技術應用與人才招募，持續提供橫跨個人和企業所需的防詐服務，並能廣泛應用在各種數位場景，發展穩健而多元的營收來源，希望未來的成長表現，可優於產業平均。