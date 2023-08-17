根據韓國官方數據，因全球對環保汽車需求強勁，當地7月汽車出口年增15%，金額為59億美元，創歷年來7月份最高，去年同期則是51.4億美元。至於今年前7個月，汽車出口金額年增41%，達415.5億美元，創韓國有史以來，最短時間突破400億美元大關的紀錄。

不過，現代汽車並沒被激勵，股價跌0.54%，起亞卻漲0.51%。至於韓國最大集團三星電子跌0.45%，SK海力士也跌0.86%。不過，全韓最大貨櫃船業者HMM卻逆勢走揚，大漲3.02%。

HMM宣布，經荷蘭調研單位Sustainalytics評估後，在ESG（環境、社會與公司治理）評級中榮獲第一。跟一般的不太一樣，ESG評比是分數愈低愈好，HMM這次拿到15.4分，比去年24.8分要好很多。其它競爭對手方面，全球最大的貨櫃船公司馬士基是17.4，法國CMA-CGM為19.3，台灣長榮海運則是21.5。

韓元兌一美元在1342價位附近，韓元貶值5.1元。